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04 Ekim 2019 Cuma 17:10:35 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 17:14:23

ŞOK market hafta sonu fırsatları neler? ŞOK 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market hafta sonu fırsatları neler? ŞOK 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. ŞOK müşterileri, yarın itibari ile hangi aktüel ürünleri uygun fiyata alabileceğini öğrenmek istiyor. ŞOK hafta içi olduğu gibi hafta sonu da raflarını birbirinden çeşitli ve uygun ürünlerle dolduruyor. ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den satılıyor. ŞOK 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor..

ŞOK aktüel ürünleri, müşteriler tarafından yakından takip ediliyor. ŞOK hafta içi olduğu gibi hafta sonu da raflarını birbirinden çeşitli ve uygun ürünlerle dolduruyor. ŞOK'ta müşterilere hafta sonu fırsatları sunuluyor. ŞOK market hafta sonu fırsatları neler? ŞOK 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK 5 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den satılıyor. 

 
ŞOK 5 EKİM HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den, Aqua Bardak 1,75 TL'den, Elbiseli Et Bebek 9,99 TL'den, Kral Şakir Boyama Kitabı 5,99 TL'den oyuncak güzellik seti 12,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 

ŞOK 5 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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