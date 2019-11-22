ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri neler? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında

23 Kasım ŞOK aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi "ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri neler? ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler, hangi ürünlerin geldiğini kataloğa bakarak incelemek istiyor. ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den satılıyor.

ŞOK'A NELER GELİYOR?

ŞOK 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre, mini ısıtıcı 45 TL'den, duvar tipi ısıtıcı 99 TL'den, tek kişilik battaniye 27,90 TL'den, çift kişilik battaniye 29,90 TL'den, kırlent kılıfı 5,99 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, oyuncak büyük jeep 14,95 TL'den satılıyor.

ŞOK 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU