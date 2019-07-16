ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından araştırılıyor. 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile ürünler sunan ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. Geniş ürün yelpazesi ile müştelerin dikkatini çekmeyi başaran ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Kumsal granit efektli granit efektli cam kapaklı derin tencere 47,50 TL, Kumsal granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 47,50 TL, Kumsal granit efektli tava 27,50 TL'den satışa çıkarılıyor. Gelin hep birlikte ŞOK 17 Temmuz aktüel kataloğunu inceleyelim...
ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları neler? merak ediliyor. 17-23 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ucuz ve kaliteli alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin adres noktalarından biri olan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Müşterilerin güncel olarak takip ettiği aktüel ürünler her hafta raflardaki yerini alıyor. Bu hafta ŞOK markette; ; kumsal granit efektli granit efektli cam kapaklı derin tencere 47,50 TL, Kumsal granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 47,50 TL, Kumsal granit efektli tava 27,50 TL fiyatı ile müşterilere sunulacak. ŞOK 17 Temmuz aktüel fırsatları sizlerle...
ŞOK 17 TEMMUZ AKTÜEL FIRSATLARI NELER?
ŞOK markette bu hafta; Kumsal granit efektli granit efektli cam kapaklı derin tencere 47,50 TL, Kumsal granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 47,50 TL, Kumsal granit efektli tava 27,50 TL, borcam yuvarlak tepsi 19,95 TL, 304 kalite paslanmaz çelik sütlük 19,95 TL, Paşabahçe 7 parça su takımı 29,95 TL'den satılıyor.
17-23 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
16 TEMMUZ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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