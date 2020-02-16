Soba kapağı ile cinayet işledi ağırlaştırılmış müebbet aldı

Olay, 2018 yılının Mart ayında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk babası İmam Alp, arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı.

İmam Alp ile soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İmam Alp, iddiaya göre soba kapağı ile Dalhan'ın başına defalarca vurdu. Ardından da Dalhan'ın başını duvara çarptı. Dalhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmam Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÇOK GÜÇLÜ VE KUVVETLİSİN"

İmam Alp hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu ve 'yağma' suçundan da hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve ölenin eşi katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan İmam Alp, gözaltına alındıktan sonra üzerinde çıkan paranın, daha önce çalıştığı iş yerinden aldığı para olduğu, ölen Dalhan'ın kendisine, 'Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?' diye sorular sorduğunu ileri sürerek, "Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Ölümüne neden olduğumdan dolayı pişmanım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YOK

Mahkeme heyeti, sanık İmam Alp'e 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Öldürdüğü Erdem Dalhan'ın cebinden parasını, telefonunu ve kamyonetini gasbettiği iddiasıyla Alp'i 'yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, iyi hal indirimi uygulamadı.