Slime operasyonu

CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firma hakkında, ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı. Firmanın uzun süredir, herhangi bir kalite ve izin belgesi almadan ürettiği ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

ÖLÜME BİLE GÖTÜREBİLİR

Analiz sonucunda ürünün sağlıksız olduğu tespiti yapılması halinde, İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin iade edilmesi istenecek. Slime hamurunun içindeki boraksın çocuklar tarafından ağız yolu ile solunmasının, ölüme bile neden olabileceği belirtiliyor.