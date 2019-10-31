Skandal: 11 yaşındaki kız çocuğu tacizci sanığın karşısına çıkarıldı

2 yıl önce 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay Ceza Dairesi tarafından ‘sarkıntılık’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararı bozularak dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada tutuklu sanık T.G.(60) ile mağdur kız Y.A.(11), kızın şikayetçi annesi A.K. ve avukatlar hazır bulundu.

GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Duruşma salonuna giren mağdur kız Y.A., sanık T.G.’yi görünce ağlamaya başladı. Sanık T.G. jandarma tarafından duruşma salonu dışına çıkarıldı.

ANNE: ÇOCUĞUM GÖRMEK İSTEMİYOR

Şikayetçi anne A.K. mahkemede “Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu, çocuğum görmek istemiyor, adı duyulunca çıldırıyor” derken, mağdur kız Y.A. ise “Sanık cezaevinden çıkarılmasın” dedi.

Mağdur kız çocuğunun ifadesinin ardından sanık tekrar duruşma salonuna alınırken, bu kez mağdur kız sanığı görmesin diye dışarı çıkarıldı.

BU ALÇAKLIĞI YAPMIŞ!

Savcılık mütalaasında 2017 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda fotoğrafçılık yapan sanığın okulda fotoğraf çektikten sonra, sınıfta mağdur kızın vücuduna dokunduğu, ‘çok tatlısın’ dediği iddiaları ile ‘sarkıntılık’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık T.G. ise, “2 yıldır suçsuz yere tutukluyum, Allah’a sığınıyorum. Benim 4 çocuğum var, mağdur kız, torunum yaşında. Kayseri’de beni bütün okullar tanır, okullarda fotoğraf çekiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık T.G.’ye ‘sarkıntılık’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Karar sonrası mağdur kız ile şikayetçi anne gözyaşlarına boğuldu.

İHA