Siyanür cinayetinde korkunç detay

Hakim, siyanürü tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah olarak kabul etti. Kalkan'ın “Tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralamaya teşebbüsten de 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ifadesine yer verilen kardeş Emir Can Kalkan, ağabeyinin cinayetten önce günlerce aile bireylerine aynı anda su içirmeyi alışkanlık haline getirttiğini söyledi.