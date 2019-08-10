10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:16:37
Siyanür cinayetinde korkunç detay
İzmir'de, 14 Mayıs’ta, siyanür maddesini suya karıştırıp anne ve babasına içirerek ölümlerine, zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Hakim, siyanürü tek başına öldürücü nitelikte olduğu için kimyasal silah olarak kabul etti. Kalkan'ın “Tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralamaya teşebbüsten de 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ifadesine yer verilen kardeş Emir Can Kalkan, ağabeyinin cinayetten önce günlerce aile bireylerine aynı anda su içirmeyi alışkanlık haline getirttiğini söyledi.
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