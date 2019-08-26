  • Bist 100
    97101.3
  • Dolar
    5,8303
  • Euro
    6,4742
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
G7'de Rusya konusunda fikir birliğine varılamadı G7'de Rusya konusunda fikir birliğine varılamadı
Süper Lig'de gollü kapanış! Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı Süper Lig'de gollü kapanış! Gazişehir Gaziantep ilk galibiyetini aldı
Leonardo DiCaprio Amazon yangınları mücadelesi için 5 milyon dolar bağış yaptı Leonardo DiCaprio Amazon yangınları mücadelesi için 5 milyon dolar bağış yaptı
Katil İsrail'in 'Türkiye' düşmanlığı bitmiyor Katil İsrail'in 'Türkiye' düşmanlığı bitmiyor
Sivas'taki selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu Sivas'taki selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu
Aralarından su sızmıyor... Aralarından su sızmıyor...
Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü soruldu! Pentagon açıkladı... Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü soruldu! Pentagon açıkladı...
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları 'Büyük Taarruz' için uçtu
BM Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi BM Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi
Kayseri’de evine akrep girince kızan kişi 50 dekar otluk araziyi yaktı Kayseri’de evine akrep girince kızan kişi 50 dekar otluk araziyi yaktı
Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi için özel paylaşım: Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi için özel paylaşım: Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek
ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu
Almanya'da kobra yılanı evden kaçtı, 4 bina tahliye edildi Almanya'da kobra yılanı evden kaçtı, 4 bina tahliye edildi
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince 239 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince 239 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
İstanbul Valiliği açıkladı: Hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir İstanbul Valiliği açıkladı: Hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir
Mehmet Topal imzayı attı Mehmet Topal imzayı attı
Definecilerin kaçak kazı yaptığı antik mağara artık sit alanı Definecilerin kaçak kazı yaptığı antik mağara artık sit alanı
Emniyet ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi Emniyet ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi
Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Kosova'da erken genel seçimlerin tarihi belli oldu Kosova'da erken genel seçimlerin tarihi belli oldu
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: New York'taki üçlü görüşmenin tarihi ve yeri konusunda karar alınmış değil KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: New York'taki üçlü görüşmenin tarihi ve yeri konusunda karar alınmış değil
Yavuz Yüksel: Rusya'ya 2 lüks otel yapacağız Yavuz Yüksel: Rusya'ya 2 lüks otel yapacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:13:53 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:15:18

Sivas'taki selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesi Güneşli köyünde dolu yağışının ardından meydana gelen selde 7 ev hasar gördü, 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sivas'ın Ulaş ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güneşli köyünde etkili olan dolu yağışının ardından oluşan sel nedeniyle köydeki 7 ev sular altında kaldı, suya kapılan 16 küçükbaş hayvan telef oldu. 

Köye sevk edilen AFAD ve Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri, köyde çalışma başlattı.

Köy muhtarı Musa Kazım Kesiriklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir anda dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yağışın ardından köyün adeta beyaza büründüğünü anlatan Kesiriklioğlu, "İlk kez böyle bir yağış gördüm. Dolu yağışının ardından yağmur başladı. Dağ yamaçlarından gelen sel nedeniyle köy bir anda su altında kaldı. Sel suları evlere ve ahırlara doldu. Ahırlardaki hayvanları kurtarmaya çalıştık." dedi.

Kesiriklioğlu, 16 küçükbaş hayvanı ise telef olmaktan kurtaramadıklarını, bazı kümes hayvanlarının da sel sularına kapıldığını ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ