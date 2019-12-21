Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan Meclis'te görevli polis memuru öldü
Sivas'ta yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis memuru Coşkun Yurduseven yönetimindeki 35 KHA 85 otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında, Bahri Kavak'ın kullandığı Öz Sivas firmasına ait 58 AT 458 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı
Araçta sıkışan Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis memuru Coşkun Yurduseven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA
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