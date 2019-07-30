  • Bist 100
    102686
  • Dolar
    5,5626
  • Euro
    6,2111
  • Altın
    254,9320
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trauco Kartal oluyor Trauco Kartal oluyor
'Şampiyonluğumuz tescillendi' 'Şampiyonluğumuz tescillendi'
Sturridge açıklanacak Sturridge açıklanacak
Falcao artık Galatasaraylı Falcao artık Galatasaraylı
Ersun Yanal: Hedeflerimiz ve temaslarımız belli Ersun Yanal: Hedeflerimiz ve temaslarımız belli
Kredi faizlerine indirim kapıda Kredi faizlerine indirim kapıda
Emekli maaşına asgari ücret ayarı Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Yine baltayı taşa vurdu! Yine baltayı taşa vurdu!
Namus sözü havada kaldı Namus sözü havada kaldı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak Türkiye, 23-26 Eylül tarihlerinde uzay hukuku alanında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak
Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li: Çin hegemonya peşinde koşmayacak Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li: Çin hegemonya peşinde koşmayacak
Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Meksika'daki göçmen sayısında yüzde 39 azalma gerçekleşti Meksika'daki göçmen sayısında yüzde 39 azalma gerçekleşti
Yaşlı kadın kurban parasını dolandırıcılara kaptırdı! Yaşlı kadın kurban parasını dolandırıcılara kaptırdı!
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
BMGK üyesi 10 ülkeden İdlib'deki hastane saldırılarına 'soruşturma' çağrısı BMGK üyesi 10 ülkeden İdlib'deki hastane saldırılarına 'soruşturma' çağrısı
Diyarbakır'da PKK'ya geçit yok! Bir terörist daha etkisiz hale getirildi Diyarbakır'da PKK'ya geçit yok! Bir terörist daha etkisiz hale getirildi
ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı
Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı
ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 23:27:40 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 23:29:58

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ileri sürülen şüpheli 3 kadına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda İstanbul'dan ilçe otogarına otobüsle gelen şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 119 uyuşturucu hap ve 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., N.H. ve D.Ç., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

AA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
CHP'li belediyelerde torpil skandalları devam ediyor!
Fenerbahçe, Bayern Münih'e direnemedi
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam pazarlığı açıklaması
TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
"İlk 6 ay sadece anne sütü"
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Genç kadına markette iğrenç taciz
"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
İslamoğlu'na Diyanet'ten çok sert Hz. Hatice tepkisi
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ