Sivas'ta kene yapışan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde oturan Ayşe Akgül'ün, vücuduna iddiaya göre 7 gün önce kene yapıştı. Keneyi aynı gün çıkaran Akgül, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Akgül, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesiyle anesteziyle uyutulup, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Akgül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi, köyünde toprağa verildi.