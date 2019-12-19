Sivas'ta kaybolmuştu! Cesedi Yıldız Göleti'nde bulundu
Sivas'ta evinden bir gün önce piknik yapmak için çıkan ve kendisinden haber alınamayan kişinin cesedine Yıldız Göleti'nde ulaşıldı.
Sivas'ta kendisinden haber alınamayan Serkan Koçak, gölde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Serkan Koçak (27), dün öğle saatlerinde piknik yapacağını söyleyerek evinden ayrıldı.
Koçak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.
AFAD ekipleri, gölde yaptıkları aramada Koçak'ın cesedine ulaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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