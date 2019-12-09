09 Aralık 2019 Pazartesi 13:28:03 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:28:50
Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Divriği'de meydana geldi. Demir yolunda çalışma yapılan 'plaser' denilen demir yolu iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan ve 'kepçe' diye tabir edilen kara yolu iş makinesi çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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