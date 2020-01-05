05 Ocak 2020 Pazar 12:36:07 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 13:29:01
Sivas'ta 280 köye yoğun kar nedeniyle ulaşılamıyor
İl Özel İdaresi, Sivas'ta 280 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 280 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akıncılar'da 20, Divriği'de 2, Gürün'de 30, Hafik'te 20, İmranlı'da 55, Kangal'da 18, Suşehri'nde 35, Şarkışla'da 35, Ulaş'ta 25, Yıldızeli'nde 5, Zara'da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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