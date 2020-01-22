Sivas'ta 128 köye ulaşılamıyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA