22 Ocak 2020 Çarşamba 10:01:21 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 10:25:11
Sivas'ta 128 köye ulaşılamıyor
Sivas'ta yoğun kar yağışı sebebiyle 128 köy yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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