29 Ağustos 2019 Perşembe 01:15:35 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:27:20
Sivas'ta HES kanalı patladı! Araçlar suya kapıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.
Sivas'ta HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.
(AA-İHA)
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