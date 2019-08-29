Sivas'ta HES kanalı patladı! Araçlar suya kapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

Sivas'ta HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

(AA-İHA)