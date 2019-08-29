  • Bist 100
    95908.4
  • Dolar
    5,8202
  • Euro
    6,4536
  • Altın
    286,9960
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivas'ta HES kanalı patladı! Araçlar suya kapıldı Sivas'ta HES kanalı patladı! Araçlar suya kapıldı
Kuveyt'te 20 bin TL maaşla özel bir hastane Türk personel alımı yapıyor Kuveyt'te 20 bin TL maaşla özel bir hastane Türk personel alımı yapıyor
'Baba yüreği dayanmaz' 'Baba yüreği dayanmaz'
Romantik yakışıklı Romantik yakışıklı
Pilot nişanlısından pahalı jest Pilot nişanlısından pahalı jest
Havluyla şiddete boşanma davası Havluyla şiddete boşanma davası
15 yıl sonra evleniyorlar 15 yıl sonra evleniyorlar
Birlikte ilk poz Birlikte ilk poz
Spreyli çete kâbusu Spreyli çete kâbusu
Akıllanmıyor! Akıllanmıyor!
ABD Büyükelçisinden güven mektubu ABD Büyükelçisinden güven mektubu
Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
THK’da rezillik diz boyu THK’da rezillik diz boyu
ABD'den Yemen'de "müzakere edilmiş çözüme" destek ABD'den Yemen'de "müzakere edilmiş çözüme" destek
Kısa mesafe operasyonu Kısa mesafe operasyonu
L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu L'Equipe, Falcao'nun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu
Ruhani'den "yargılamalara şaibeler bulaşmasın" uyarısı Ruhani'den "yargılamalara şaibeler bulaşmasın" uyarısı
Hastalar sırada memur alışverişte Hastalar sırada memur alışverişte
Emekliye 550 TL Emekliye 550 TL
ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
Ekonomiye güven zirveye tırmanıyor Ekonomiye güven zirveye tırmanıyor
Bütün pet şişeler dönüşüme gidecek Bütün pet şişeler dönüşüme gidecek
PKK’nın kalıntıları temizlenecek PKK’nın kalıntıları temizlenecek
Irak’a saldırı YPG üslerinden yapıldı Irak’a saldırı YPG üslerinden yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:15:35 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:27:20

Sivas'ta HES kanalı patladı! Araçlar suya kapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

Sivas'ta HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayoluna akan sular nedeniyle yoldaki araçlar su altında kaldı. Olay yerine çok sayıda UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

(AA-İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ