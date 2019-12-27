27 Aralık 2019 Cuma 10:25:57 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 10:34:43
Sivas'ın 61 köyüne ulaşılamıyor
Sivas'ta 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gemerek'te 4, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 4 ve Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
- Yaşlı adam eşini vurup intihar etti!
- AFAD: Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir
- Kosova'dan getirilen FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası
- Çiftlik Bankası davasında yeni gelişme! Firari sanık Niyazi Karakoç her şeyi anlattı