Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, halı sahada kalp krizine yenildi
Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan, halı sahada top oynarken kalp krizi geçirdi. Özcan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı.
Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi.
Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
AA
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