Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 94 gram metamfetamin ve 108 gram Afyon sakızı ele geçirildi
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında bir miktar mefamfetamin ele geçirilen Hüseyin K. (21) gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 Ocak 2013'te merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada, tabancayla Özcan Ayyıldız’ın öldürdüğü, Abdullah Yiğit'i ise yaraladığı iddiasıyla Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Ercan Kartalmış'ın (32) tutuksuz yargılandıktan sonra teslim olmadığını belirledi.
Kartalmış'ın merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde olduğu bilgisine ulaşan polis, firari hükümlüyü tıraş olmak için gittiği berberde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen firari hükümlü, adliyeye sevk edildi. Kartalmış, daha sonra cezaevine gönderildi.
(AA)
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