30 Aralık 2019 Pazartesi 16:49:50 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 17:23:03
Şişli'de ağaçlar yoldan geçenlerin üzerine devrildi: Canlarını şans eseri kurtardılar
Şişli Okmeydanı'ndaki çınar ağacı şiddetli rüzgardan insanların üzerine devrildi. Vatandaşlar kıl payı yara almadan ağacın altında kalmaktan kurtulurken 4 araç ise büyük hasar aldı.
Okmeydanı Darülaceze Otoparkı'nda çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
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