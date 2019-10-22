22 Ekim 2019 Salı 15:34:22 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 15:40:21
Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadın raylara düşmesi üzerine hayatını kaybetti
Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadın raylara düşmesi üzerine hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli İstasyonu'nda bir kadın henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü ve hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki çalışmalar nedeniyle Şişli Metro İstasyonu yolcu alımını kapatılırken, metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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