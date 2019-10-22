Şişli Metro İstasyonu'nda bir kadın raylara düşmesi üzerine hayatını kaybetti

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli İstasyonu'nda bir kadın henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü ve hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki çalışmalar nedeniyle Şişli Metro İstasyonu yolcu alımını kapatılırken, metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.