Sis neden oluşur, sis nedir? Sis ile ilgili sözler haberimizde

İstanbul'da sabah saatleri itibari ile yoğun sis görüldü. Meteoroloji, bugün için İstanbul'da sis, pus ve yağmur uyarısı yaptı. Bugün İstanbul 23 derece, parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli. İstanbul'a çöken sis gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, sis nedir, sis neden oluşur? merak edenler için detaylar ve sis ile ilgili sözler haberimizde yer alıyor.

SİS NEDİR? SİS NEDEN OLUŞUR?

Yatay görüş mesafesini 1 km.nin altına düşüren meteorolojik bir olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yerle temas eden hava içindeki subuharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiştir.

Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. Zirai açıdan faydalı olduğu kadar, güneşe engel olduğu için deniz, kara ve hava ulaşımında büyük ölçüde olumsuz etkileri de görülmektedir.

SİS TÜRLERİ

A) Hava Kütlesi Sisleri:

1) Radyasyon sisi:

Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yer yüzeyi ve yüzeye yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yükseklik arttıkça sıcaklık da artar. Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece başlar, gündüz hava ısınınca, öğleye doğru ortadan kalkar.

2) Adveksiyon (Yatay Hava Hareketi) Sisi:

Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sislerdir.

3) Oroğrafik (Yer Şekili) Sis:

Yatay hareket eden havanın yer şekli etkisiyle yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir. Yer şekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya yakın olmalıdır.

B) Cephe Sisleri:

Karşılaşan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluşan sislerdir.

SİS İLE İLGİLİ SÖZLER

Havanın sislisine, insanın sinsisine dikkat et!

Her şey bir sis bulutu içinde yitip gidiyordu. George Orwell

Sisler, yeryüzünün soluğudur. Robinson Jeffers

Sis güneş doğunca kaybolur gider de içimde ki dertler ne olacak.

Yalnız geldin ve yalnız kaybolacaksın sis içinde. Halil Cibran

Sis güzeldir en azından etrafındaki ikiyüzlü insanlardan seni saklar.

Nedir seni saran bu sis, yok dünyalarda tat. Behçet Necatigil

Üzüntü güneş doğunca silinir gider. Sis gibidir o. Ernest Hemingway

Yüreğimin çevresini sis basmıştı, ağır bir sisti. Susanna Tamaro

Sisli bir duvardır oturduğum yalnızlık vakitlerinden bir Aralık. Turgay Kurtuluş

Hayat bir sis bulutu gibiydi; bazen gözünün önünü göremiyor insan.