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22 Aralık 2019 Pazar 14:29:29 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 15:35:40

Sırp model Tanja Dukiç'i öldüresiye döven Türk organizatör mahkemede yalan rüzgarı estirdi

Sırp model Tanja Dukiç'i 7 ay önce feci şekilde darp edip odaya kilitlediği öne sürülen organizatör ve yönetmen Çağrı T. mahkemede suçlamaları reddetti. Tutuksuz yargılanan sanık Çağrı T. savunmasında, "Tanja benim kız arkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor." sözlerini sarf etti. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya katılmadı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya gelmedi. Sanık Çağrı T. savunmasında, "Tanja benim kız arkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Tekrar tutup kendisini hastaneye götürmek istedim. Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır. Alt komşumu da çağırdım. Şahittir, dinlenebilir" dedi.

"DÖVMEDİM"

Altı saat boyunca bir kadını dövmesinin mümkün olmadığını söyleyen sanık Çağrı T. "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. Ayrıca 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" diye konuştu. Sanık avukatı da Sırbistan'dan alınmış hastane raporunu sunarak "Kullandığı ilaçlar çok ağır ilaçlardır. Müştekinin beyanları çelişkilidir. Poliste bıçakla saldırıldığını söylemiş. Aile içi şiddet formunda ise bu soruya hayır cevabı vermiştir" dedi.

TANJA'NIN AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ, GELECEK CELSE HAZIR EDECEĞİZ

Müşteki avukatı da "Sanıktan şikayetçiyiz. gelecek celse hazır edeceğiz. Tüm delillerimizi sunacağız. Sanık sabıkalıdır.Tehdit ve hakaretten şikayetimiz olmasına rağmen bu konuda savcılık olumlu ya da olumsuz bir şey yapmamıştır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Kullandığı silaha da el konulmuştur. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TANJA'NIN GELECEK CELSE DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, müştekinin hazır edilmesi halinde gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan tüm arama kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.  

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı T. ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Çağrı T. hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. 

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, Çağrı T. ile çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıldır sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek "Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu" belirtti. 

DHA

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