Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası verildi
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti. Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 bin TL para cezası verildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 7 yaşındaki çocuğun ellerine kolonya döküp yaktı
- Adana'da bilet bulamayınca çaldığı araçla kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
- Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası verildi
- Ölüm tuzağından sağ çıkan baba korkunç geceyi anlattı
- Define bulma umuduyla kazdıkları çukur baba ve oğluna mezar oldu