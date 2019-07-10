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10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:51:32 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:59:23

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 2 çoban toprağa verildi

ŞIRNAK'ta dün merada hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, silahla başlarına ateş edilerek şehit edilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik (40) toprağa verildi.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünün Herbüş mevkisinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran çobanlar, zihinsel engelli Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, dün başlarından silahla ateş açılarak öldürülmüş bulundu. PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edildikleri belirlenen Demir ve Çevik'in cenazeleri, hastanedeki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çobanlardan Abdulhakim Demir Geçitboyu köyünde, Vali Çevik ise Silopi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit edilen çobanlardan Abdulhakim Demir için Geçitboyu köyü camisinde taziye kuruldu. Taziyeye binlerce vatandaşın yanı sıra Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da katıldı. 

'BU ZULÜM, BU VAHŞET KARŞILIKSIZ KALMAZ'

Demir ailesine taziyelerini ileten Vali Aktaş, Çevik ve Demir'in kanlarının yerde kalmayacağını söyledi. Vali Aktaş, teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün eli kanlı terör örgütü çocuklarının rızkı için ekmeğinin peşinden koşan 2 çobanı hunharca katletti. Suçsuz günahsız iki masum insanımızın daha önce yaptığı gibi, daha önce masum insanlarımızı katlettiği gibi yine katletti. Ama şu iyi bilinsin ki bu kan yerde kalmaz. Bu zulüm bu vahşet karşılıksız kalmaz. Allah'ın izniyle güvenlik kuvvetlerimiz olayı haber alır almaz büyük bir operasyona başladılar. Zaten o bölgede operasyonlarımız sürekli devam ediyor. Allah'ın izniyle en kısa sürede bu cinayeti işleyen bu katliamı yapan kalleş terör örgütünün mensupları Allah'ın izniyle hak ettikleri cezayı bulacaklar. İnşallah en kısa sürede sizlerin yüreği de soğuyacak bir şekilde onların leşleri orda kurda kuşa yem olduğunda, sizler orda gördüğünüzde sizlerin de vicdanı rahat edecek. Allah rahmet eylesin sizlerin de başı sağ olsun. İnşallah bu son olsun diyoruz. Tabi şunu da söylemek isterim. Bu kalleş eli kanlı terör örgütüne taraf olan, aferin diyenler bunların peşinden gidenleri de Allah kahretsin diyoruz. Allah onları da bu yanlış duruşlarından, bu ihanet noktasından bir an önce akıllarını başlarına getirsin. Onlara bu yanlıştan dönsünler diyoruz. Eğer dönmezlerse de Allah onları da perişan eylesin diyoruz."

'BÖYLE GARİBAN BİR İNSANI NASIL ÖLDÜRÜRSÜNÜZ?'

Şehit edilen çobanlardan, aynı zamanda zihinsel engelli olan Abdulhakim Demir'in ağabeyi emekli güvenlik korucusu Mehmet Salih Demir ise kardeşinin kaçırıldıktan sonra öldürüldüğünü kaydederek, 3 amcasının da teröristler tarafından şehit edildiğini söyledi. Demir, "Benim kardeşim engelliydi. Raporu vardı. Köyün çobanıydı, kendi ekmeğinin derdindeydi. Hiç kimseye bir zararı dokunmuyordu. Kuşlara bile zarar vermezdi. Bu alçak teröristler dün gelip benim kardeşimi hayvanların yanında yakalamışlar. 200 metre ileriye götürüp öldürmüşler. Kalleşçe öldürmüşler. Kafalarına silah dayayıp öldürmüşler" dedi.

"Biz terör örgütlerini lanetliyoruz" diyen Demir, şöyle devam etti:

"Ben 23 yıl koruculuk yaptım. 3 amcam bugüne kadar şehit oldu. Köyümüzde de o kadar şehit ve gazimiz var. Benim kardeşimin kimseye zararı dokunmazdı. Engelli kimliği cebinde dağlarda çobanlık yapardı. Benim kardeşimin silahı falan yoktu. Kardeşim çok gariban bir kişiydi. Dünyadaki tüm insanları öldürseniz, en son bunu öldürürsünüz. O kadar gariban bir kişiydi. Bölgeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar bizlere haber verdiler. Biz de karakola haber verdik. Baktık cenazeleri büyük bir taşın arkasına saklamışlar. Getirip hastaneye götürdük. Benim kardeşim hiç kimseye bir zarar vermedi. Ne köylülere ne de başka bir kimseye zarar vermemiştir. Bütün köy benim kardeşimin ölümüne üzüldü. Sanki kendi kardeşleri ölmüş gibi üzüldüler. Çünkü zararsız biriydi. Konuşmazdı. Gariban biriydi. Benim kardeşim 6 yıllık evli ve çocuğu yok. Dün bu teröristler orada kaç insan görseydi, hepsini öldürürlerdi. Fırsat bulsalardı, öldürürlerdi. Kadın, çocuk kimi görselerdi öldürürlerdi. Onlarda vicdan, iman yok. Böyle gariban bir insanı nasıl öldürürsünüz? Bunların Kürt davası ile ilgilisi yok. Kürt, Kürt'ü öldürmez. Bu Kürtlük davası değil. Madem ben ve sen Kürt'üz neden beni öldürüyorsun? Bunların Kürtlük ile alakaları yok. Başka gayeleri var."

DHA

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