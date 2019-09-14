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14 Eylül 2019 Cumartesi 00:50:50 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:51:47

Şırnak'ta 3. Çocuk Şenliği başladı

Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şırnak'da, Valilik ve Belediye ile GAP Gençlik ve Kültür Evi tarafından düzenlenen 3. Çocuk Şenliği başladı.

Şehir stadyumunda gerçekleştirilen şenliğe aileleriyle katılan yüzlerce çocuk, oyun alanlarını doldurdu. Çuval yarışı, yüz boyama, sinema gösterimi gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikte bulunmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu ve onlara baktığında umutlarının yeniden yeşerdiğini ifade eden Pehlivan, "O yüzden çocuklarımız için ne yapsak azdır. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız için daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Şenlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da pazar gününe kadar devam edecek olan çocuk şenliğinin büyük bir katılımla başladığını dile getirdi.

Belediye olarak çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceklerini aktaran Yarka, şunları kaydetti:

"Geçmişte buralar terörle anılırken, çocuklar gündüz dışarı çıkmaya çekinirken şu anda aileler çocuklarıyla burayı doldurmuş durumda. Geçmişte, 15 yıl önceki çocuklarımız Şırnak’ta maalesef terör nedeniyle bu tür etkinlikleri yaşayamadılar. Bundan sonra çocuklarımızı belediye olarak daha çok destekleyeceğimizin ve en güzel programları onlar için hazırlayacağımızın sözünü veriyoruz."

GAP Gençlik Kültür Evi Koordinatörü Nazlı Altürk ise amaçlarının tatil imkanı bulamayan dezavantajlı çocuklara, yöresel ve modern oyunlarla eğlenceli anlar yaşatmak olduğunu vurguladı.

Şenliğe gelen velilerin bir yandan çay içerken diğer taraftan çocuklarının oyun parkurlarında eğlenme şansı bulduğunu belirten Altürk,"Bu yıl ilk kez tahta bacak, 6D sinema ve teleskopla uzayı izleme gibi geçen yıldan farklı alanlar bulacaklar. Geçen yılki gibi bu yıl da şişme oyun parklarımız, kaydıraklar, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı ve müziğimiz olacak. Çocuklara unutulmaz 3 gün yaşatmak için çalışıyoruz." dedi.

(AA)

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