17 Ekim 2019 Perşembe 09:51:42 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:52:06
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
(AA)
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