02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:03:01
Sır perdesini torun araladı
Uşak’ta 13 yıl önce kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan A. (18), polise; dedesini, sevgilisi Ayhan A. ve ilişki yaşadığı Ekrem P'nin baltayla gözleri önünde öldürdüğünü bildirdi.
“Korktuğum için söyleyemedim” diyen Seyhan A'nın, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatıldı. Ayhan A. ve Ekrem P. gözaltına alındı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cami tuvaletinde boğazından bıçaklandı! Olayın aslını anlattı: "Ben senin baban yaşındayım" deyip...
- Ödenmeyen aidat, evinizi elinizden alabilir
- Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı
- Anaokulunda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı
- 'Bulaşıkları geç yıkıyorsun' diyerek eşini öldüresiye dövdü
- Kandil'in siyasi kanadı HDP'li Koçyiğit'in tehdit içeren o konuşması savcılıkta