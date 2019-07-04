04 Temmuz 2019 12:22 | Perşembe
Sinop'ta kaybolan kayıp balıkçı 42 gündür aranıyor
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçı 42 gündür aranıyor.
Sinop'ta denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor. 42 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı.
İHA
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