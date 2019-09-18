Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Üyüklütatar 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan R.Ö'yü yakaladı.



FETÖ şüphelisi R.Ö'nün, "signal" ve "falcon" programları kullanıcısı olduğu belirlendi.



Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(AA)