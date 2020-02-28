Sınırda asker sevkıyat, helikopter ve ambulans hareketliliği
TSK'nın İdlib’e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor. Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik sevkıyatlarına devam ediyor. İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkıyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine ilerledi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.
Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye'den Türkiye sınırına girdi.
ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR!
Türkiye’deki çeşitli birliklerden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce asker sevk edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Öğlen saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerden yüzlerce asker Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Askerlerin yatak ve askeri yaşam malzemelerini yüklenip hazırlıklarını tamamladıkları görüldü. Askerlerin konakladıkları yerin çevresindeki evlerin de balkonlarına Türk bayrakları astıkları görüldü.
İHA