31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:28:25 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:29:36
Sınıra askeri sevkiyat
SURİYE sınırındaki Şanlıurfanın Ceylanpınar ilçesine konuşlandırılmak üzere Batı illerinden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy ilçeye ulaştı.
Suriye sınırdaki birliklere destek için farklı askeri birliklerden yola çıkan komando ve zırhlı araçlardan oluşan 12 araçlık askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Ceylanpınar´a ulaştı. Suriye sınırındaki 1'inci Hudut Komutanlığı'na giren konvoydaki asker ve zırhlı araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
(DHA)
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