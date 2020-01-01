01 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 09:24:14
Sınır tanımayan evlat sevgisi
Beş kez denedikleri tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan Mennan ve Meryem Deveci çifti, doğuştan engelli 2.5 aylık bebeği evlat edinip tedavisini sağladı.
BİRİ AFGAN İKİ EVLATLIK
Aynı mutluluğu tekrar yaşamak isteyen Erzurumlu çift, anne babası öldürüldüğü için yakınları tarafından Türkiye'ye getirilen 6 aylık kız Afgan bebeği de öz evlatları gibi sahiplendi.
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