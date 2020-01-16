Sınır ötesinde hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul.
Tel abyad’da ki hain bombalı saldırıda şehit düşen Tokatlı Piyade Teğmen Sinan Bilir.
Tel Abyad’da ki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı.
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