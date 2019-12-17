Sınır meselesi yüzünden tartıştığı engelli komşusunu dövüp çukura attı
Hatay'da sınır meselesi yüzünden tartıştığı engelli komşusunu sert cisimle darp ettikten sonra çukura atan Mustafa K. gözaltına alındı. Olay yerinde kendisine geldikten sonra cep telefonuyla çocuklarını arayan Ahmet B.'nin Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kızlarçayı Mahallesi, Erzin-Kuzuculu arasındaki portakal bahçesinde meydana geldi. Sol kolu olmayan Ahmet B. (53) sınır meselesi yüzünden komşusu Mustafa K. ile tartıştı.
İddiaya göre Mustafa K. tartışma sırasında sert bir cisimle engelli Ahmet B.’ye saldırdı. Ahmet B. başına aldığı sert cisim darbeleriyle feci şekilde yaralandı. Baygınlık geçiren Ahmet B.'yi çukura attığı ileri sürülen Mustafa K. olay yerinden uzaklaşırken, birkaç saat sonra kendine gelen Ahmet B., cep telefonu ile çocuklarını arayıp durumu bildirdi. Olay yerinde yaralı şekilde bulunan Ahmet B.'nin götürüldüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavisi yapıldı.
Ahmet B. daha sonra Erzin Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa K. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(İHA)
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