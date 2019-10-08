08 Ekim 2019 Salı 19:09:58 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 19:10:38
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü kamyonet, Kilis kent merkezinde geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
AA
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