Sim kart dehşeti

Çalışanla telefonda bir süre tartışan şahıs, yanına aldığı 4 arkadaşıyla birlikte işyerine geldi. Burada müşteriyle ilgilenen çalışana tekme ve yumruklarla saldırdı. Diğer şahısların da tekmelerine maruz kalarak yere yığılan çalışanı, saldırganlardan biri silahla vurdu. Yaralı çalışan hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçtı.Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen saldırganlardan, silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs tutuklandı.