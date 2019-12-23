Silivri lodos etkisinde

Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür ufak tefek hasarla atlattık. Şu anda ekiplerimiz sahildeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız." diye konuştu.

AA