23 Aralık 2019 Pazartesi 13:28:01 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 13:30:57
Silivri lodos etkisinde
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam itibariyle başlayan lodos, etkisini göstermeye devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Yılmaz, "Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız" dedi.
Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür ufak tefek hasarla atlattık. Şu anda ekiplerimiz sahildeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız." diye konuştu.
AA
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