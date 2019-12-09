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09 Aralık 2019 Pazartesi 07:22:37 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 07:23:33

Şile Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul'da, Şile Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Altunizade'den Çekmeköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VS 1703 plakalı otomobil, Şile Otoyolu'nun Ümraniye mevkisinde, aynı istikamette seyreden ve yolda daha önce meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle yavaşlayan ticari taksiye arkadan çarptı. O sırada Serdar Hacıoğlu idaresindeki 34 TK 4764 plakalı otomobil de 34 VS 1703 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 VS 1703 plakalı otomobilde bulunan ancak kimlikleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

(AA)

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