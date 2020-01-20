20 Ocak 2020 Pazartesi 08:50:57 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:53:22
Silahlı saldırıya uğramıştı! Abdulkerim Çevik son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Çevik'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, görüştüğü Çevik'e (50) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye giderek bilgi aldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ticareti özel izne tabi olan papağanları sosyal medyadan satacaktı! Yakalandı...
- Ve İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı
- Metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletlinin kimliği belli oldu
- Metrobüs yolunda inanılmaz kaza: Metrobüsle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
- Silahlı saldırıya uğramıştı! Abdulkerim Çevik son yolculuğuna uğurlandı