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04 Eylül 2019 Çarşamba 14:57:10 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:02:30

Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi

Sinop'ta husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi ile yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman (32), toprağa verildi. Kavgada yaralanan 5 kişiden 1'inin durumu ciddiyetini korurken, 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, ikilinin yanında bulunan Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekât (PÖH) timleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılara tedaviye alındı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup ağır yaralanan Gülşah Karaduman, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmaların hedefi olup hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S. ile F.A. ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Silahlı kavgada yer alan Görkem C. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman, için Sinop'un Dibekli köyü, Kaz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı CHP'li Barış Ayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile, gözyaşlarına hâkim olamadı. Gülşah Karaduman, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

(DHA)

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