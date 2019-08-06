Siirt'te kaçak balık avına 9 bin 870 lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı.



Aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza uygulandı.



Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi

(AA)