23 Temmuz 2019 Salı 18:14:54 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 18:17:19
Siirt Şirvan'da baraj gölünde bir kişi boğuldu
Siirt'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde bir kişi boğuldu.
İlçeye bağlı Pirinçli köyünde Alkumru Baraj Gölü'ne giren Hüseyin Gündüz (29) bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gündüz, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gündüz'ün Siirt Devlet Hastanesine getirilen cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı
- Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
- Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
- Tuvalette yaşayan zihinsel engelli yaşlı adamın videosu sosyal medyaya düşünce sıcak yuvaya kavuştu
- İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor