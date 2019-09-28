İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında, 2, Siirt'in Eruh kırsalında ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini, Siirt'in Eruh kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda ise 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

AA-DHA