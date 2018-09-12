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12 Eylül 2018 Çarşamba 17:15:28 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:26:45

Sigarayı bırakmak isterken canından oldu

DİYARBAKIR'da, fabrikada işçi olarak çalışan Murat Duman (25), 7 yıldır içtiği sigarayı bırakmak için aldığı karışımı içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Mehmet Duman, oğlu Murat Duman ile karışımı almadan birkaç saat önce görüştüğünü belirterek, "Bana, 'Baba bir bitki alacı aldım, sigaradan kurtulacağım' dedi. Sonra içtiği karışım nedeniyle hayatını kaybetti. Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın, Devlet bu tür ilaçlar ile ilgili gerekli tedbirleri alsın" dedi.
 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Murat Duman, 7 yıldır içtiği sigaradan kurtulmak için bir arkadaşından aldığını söylediği karışımı pazar günü eve getirdi. Kardeşlerinin sorması üzerine söz konusu karışımı içtikten sonra sigaradan kurtulacağını söyleyen Murat Duman, süzdükten sonra dolaba koyduğu karışımdan daha sonra bir bardak içerek banyoya girdi. Murat Duman'ın banyodan uzun süre çıkmaması üzerine şüphelenen kardeşi ve ablası, cevap almayınca kapıyı zorlayarak açtı. Banyo kapısı açıldığında baygın halde bulunan Murat Duman'ın hemşirelik eğitimi gören ablası, nabzını ve kalbini kontrol etti. Daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın cansız bedeninden otopsi için alınan örnekler incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'BİZ YANDIK, BAŞKASI YANMASIN, DENETİM YAPILSIN'
Baba Mehmet Duman, oğlunun 17 yaşından beri sigara içtiğini, sigarayı bırakması için kendisini defalarca uyardığını belirterek, şunları anlattı:
"Son dönemde kendisi de çok bırakmak istedi. Oğlumla yaşamını yitirmeden birkaç saat konuştum. Bana, 'Baba bir bitki alacı aldım, sigaradan kurtulacağım' dedi. Ben de ona aldığı ilaç ya da karışımın ne olduğunu bilip bilmediğini sordum. 'Araştıralım, sonra kullanırsın' dedim. Buna daha önce kullananların sigarayı bıraktığını söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesi ile 3 litrelik şişede bulunan karışımı eve getirmiş. İçerisinde ot varmış. Ablası ve kardeşi de o sırada evdeymiş. Karışımı süzdükten sonra dolaba koymuş. Bir süre sonra dolaptan çıkararak içmek istemiş. Ablası ve kardeşi kötü kokudan dolayı içmemesini söylemiş, ancak kendisi sigarayı kesin bıraktırdığı için koku geldiğini söylemiş ve bir bardak içmiş. Sabah işe gideceğinden kardeşinden kıyafetini hazırlamalarını istemiş ve banyoya girmiş. 20 dakika banyodan çıkmayınca kardeşleri şüphelenmiş. Kapı zorla açılınca baygın halde bulmuşlar. Ambulans çağırmışlar. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti."
Mehmet Duman, "Devletin bu tür bitkisel denilen, ancak içerisinde ne olduğu bilinmeyen ilaçlar konusunda denetim yapması gerekir. Biz yandık, başkası yanmasın" dedi.

ABLADAN YÜREK DAĞLAYAN SATIRLAR

Murat Duman'ın ablası Leyla Duman ise yaşadığı kardeş acısını sosyal medya hesabından paylaştı. Abla Leyla Duman mesajı şöyle:

'Nasıl arkadaştınız, nasıl dosttunuz, insan dostunu yarı yolda bırakır mı? Sen beni bıraktın derttaş, sen sözünü tutmadın, benim kardeşim ciğerimdir, gölgemdir. Senin ayaklarına kurban olayım, benim derdim, benim babam, benim yüreğim, hani beni bırakmıyordun, hani hep benimleydin, hain kardeş, ablanı nasıl tek bıraktın? Yav sen 1 saat direnseydin bu kadar mı güçsüz düştün, ablan öleydi yüreğim. Hani anne ölür yetim, baba ölür öksüz, koca ölür dul kalırsın, ama kardeş vefat edince acının tarifi yok işte. Çünkü, hiçbir acı kardeş acısı kadar yürek ağlatamaz. Ben nasıl ablayım, ben sizin anneniz, babanızdım, ben nasıl seni bıraktım, kurban olurum senin ruhuna. Mekanın cennet olsun yüreği güzel kardeşim.'

AA

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