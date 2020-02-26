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26 Şubat 2020 Çarşamba 08:48:49 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:55:35

Sigarayı bırakan klima ustası, 5 yılda 90 bin lira biriktirdi

Denizli'de, 12 yıl önce sigarayı bırakan klima ustası Mehmet Taş, hayatını sigarayla mücadeleye adadı. Sigaraya verdiği parayı biriktirmeye başlayan, 5 yılda 9 bin lira biriktirdi. Bu sayede işlerini büyüten, 2 hafif ticari araç ve 1 yarış motosikleti satın alan Taş, çevresindekileri de sigarayı bırakmaya teşvik etmeye başladı. Atıl durumdaki klima gazı dolum tüplerini rengarenk boyayan Taş, kumbara haline getirdiği tüpleri sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz olarak hediye ediyor.

Denizli'de oturan klima ustası Mehmet Taş (46), 2008 yılında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Taş, anjiyo yapıldıktan sonra taburcu edildi. Günde 2 paket sigara içen Taş, doktorların tavsiyesi doğrultusunda sigarayı bırakmaya karar verdi. İradesine hakim olan ve sigarayı bırakmayı başaran Taş, günlük olarak sigaraya verdiği paraları biriktirmeye başladı. Mesleğinde kullandığı klima gazı dolum tüpünden kendine kumbara yapan Taş, biriktirdiği parayla hayatına farklı bir yön verdi. 5 yıl boyunca, düzenli olarak para biriktiren Taş, bu sayede işlerini büyüttü. Her yıl bir kumbara dolduran Taş, 5 yıl içinde yaklaşık 90 bin TL para biriktirip 2 hafif ticari araç ve 1 yarış motosikleti sahibi oldu.

SİGARAYLA KUMBARALI MÜCADELE

Sağlıklı bir yaşama adım atan Taş, hayatını da sigarayla mücadeleye adadı. Biriktirdiği parayla yaşamında büyük değişiklikler yapan Taş, işinde kullandığı ve atıl durumda olan klima gazı dolum tüplerini boyayıp kumbara haline getirdikten sonra çevresinde bulunan ve sigarayı bırakmak isteyen kişilere hediye etmeye başladı. İşinden arta kalan zamanı kumbara yapımına ayıran Taş, bugüne kadar sprey boya ile rengarenk boyadığı kumbaralardan yaklaşık 200 tanesini sigarayı bırakmak isteyenlere hediye etti.

MERAKLA BAŞLADI İLK YILDA 17 BİN TL BİRİKTİRDİ

Yaklaşık 13 kilogramlık kumbaralar sayesinde sigaranın verdiği maddi zararın tespit edilebildiğini kaydeden Taş, "Sigarayı bıraktıktan sonra ne kadar parayı boşa harcadığımı merak ettim ve para biriktirmeye başladım. Kumbaramı 1 yıl sonra açtığımda içinden yaklaşık 17 bin TL para çıktı. İlk 5 yılda 2 araç bir de motosiklet satın aldım. Keşke sigarayı daha önce bıraksaydım, geç kalmışım. Bıraktığım için çok mutluyum" dedi.

'KUMBARA HEDİYE ETTİĞİM KİŞİLER DAHA SONRA TEŞEKKÜR EDİYOR'

Kumbaranın en büyük özelliği kolay açılmaması olduğunu ifade eden Taş, "Daha önce kumbara hediye ettiğim kişiler şu an bana teşekkür ediyor. Eşiyle birlikte sigarayı bırakan bir çifte kumbara hediye etmiştim. Biriktirdikleri parayla bir otomobil aldılar. Sonra bana teşekkür ettiler. Kendi sağlıkları için sigarayı bırakanlara teşekkür ediyorum. Bizim amacımız iyi örnek olmak. İnsanların daha huzurlu ve güzel şeylerle uğraşmaları için sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Sigarayı bırakan kişi istesin, ona kumbarayı yapar getiririm. Yeter ki sigarayı bıraksınlar. Biz bununla mutlu oluruz. Sevdiğimiz insanların daha uzun ömürlü olması için sigarayı bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Klimasını tamir ettirdiği Taş'tan sigarayı bıraktığını söyleyip kumbara alan oto yıkamacı esnafı Ferhat Bağtur ise "Ben de sigarayı yeni bıraktım. Hediye olan kumbaramı aldım. Verdiği hediyeden dolayı teşekkür ediyorum. Kumbarayı kullanacağım. Her gün içine para atacağım" dedi. 

(DHA)

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