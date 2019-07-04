Sigara ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları güncel listesi!

Sigara ne kadar zam geldi? sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Zamlı sigara fiyatları güncel listesi haberimizin içerisinde yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, yasa gereği alkollü içki ve sigaranın ÖTV tutarlarını geriye dönük enflasyon oranına göre yükseltti. Buna göre firmalar ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Peki, sigara fiyatlarına ne kadar zam yansıyacak? İşte Temmuz 2019 sigara zammı...

SİGARA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigarada hem asgari maktu vergi tutarı hem de maktu vergi tutarı arttı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Böylece sigarada paket başına alınan ÖTV alt limiti 5,79 TL oldu. Özellikle fiyatı düşük sigaraların zamlanmasi bekleniyor.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ!

Zamlı sigara fiyatları güncel listesi henüz açıklanmadı. Zamlı sigara fiyatları güncel listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ÜFE BAZ ALINIYOR

Artış ocak-haziran dönemindeki ÜFE artışı baz alınarak yapıldı. Yılın ilk 6 ayında ÜFE yüzde 8,1 artarken rakıda ÖTV yüzde 7,5 arttı.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."