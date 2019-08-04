Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu? Ağustos 2019 zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı?

Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyat listesi merak edilen konular arasında yerini aldı. Sigara fiyatlarına gelen yeni zam tütün kullanıcılarının gündemine oturdu. Vatandaşlar, tükettikleri sigaraların fiyatlarının artıp artmadığını araştırmaya başladı. Sigara fiyatlarına en son Nisan ayında zam yapılmıştı. Sosyal medyada sigara zammı hakkında yapılan paylaşımlarda da artış yaşandı. Peki, Ağustos 2019 zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı? Sigara fiyatları ne kadar arttı? Yapılan yeni sigara zamları ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.

AĞUSTOS 2019 ZAMŞI SİGARA FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

6 Nisan'daki artıştan sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükseldi. 16 TL'ye satılan bir sigara ise 17 TL'den satılacak. Ancak henüz yeni tarifeli fiyat listesi yayınlanmadı.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI NELER?

- Bırakma denemeniz sırasında bol su için ve meyve tüketin

- Çay ve kahve gibi içecekler, sigara içme isteği uyandırıyorsa bunları bir süre azaltın.

- El alışkanlığınız sizi zorluyor ise kalem ye da stres topu ile oynayabilir, ağzınızda kürdan bulundurabilir, şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz.

- Elinizde küçük bir şişe su bulundurup, içme isteği gelince içebilirsiniz.

- İlk 2-3 hafta, sigara içilen ortamlara girmemeye çalışın. Bir süre sigarayı hatırlatıcı günlük alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin.

- Zaman zaman içme isteği gelebilir. Bu istek 3-5 dakika içinde geçer. Atlatmak için meyve ya da çiğ sebze (havuç, salatalık, marul v.s) atıştırın. 10 kez derin nefes alıp verin.

- Basit egzersiz hareketleri yapın.

- Duş alın.

- Yemek sonrası istek gelirse hemen masadan kalkıp dişinizi fırçalayın, meyve yiyin.

- İş ortamında istek gelirse, ortam değiştirip farklı bir şeyle uğraşın.

- Asla "Bir sigara içsem bir şey olmaz" demeyin. Kendinizi kandırmayın. O bir sigarayı içerseniz, kısa sürede yeniden başlarsınız.

- Bırakabildiğinizi gördüğünüzde 'Korktuğum gibi değilmiş. Demek ki bırakabiliyorum. Ne zaman istesem bırakırım" diyerek yeniden başlamayın."

SİGARAYI BIRAKMA HATTI

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz buraya tıklayarak bir bırakma tarihi belirleyebilir ve sigara bırakma yolculuğuna başlayabilirsiniz. Dilerseniz, telefonunuzdan 171'i tuşlayarak ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayabilir, 182'yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden randevu talep edebilirsiniz.