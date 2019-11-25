Şiddete yenilmedi mağdur kadınların umudu oldu!

Çocukluğundan bu yana hep okumak, meslek sahibi olmak istiyordu ama ailesi onu küçük yaşta istemediği biriyle evlendirdi. Okulundan koparılan N.Ç için hayatın tüm acı yüzü ve korku dolu yıllar ondan sonra başladı. Eşinden yıllarca sistematik şiddet gördü, boşanmak istemesi acılarını katladı. Eşinin ailesinden hatta kendi anne ve babasından bile şiddet gördü. Öldüresiye dayak yediği bir gün yalın ayak sokağa atıldı. Kadın konuk evine yerleştirilen 25 yaşındaki N.Ç., tüm yaşadıklarına inat hayata sımsıkı tutundu, hayallerinin peşinden gitti. Gece-gündüz ders çalışıp, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinin 'Siyaset bilimi ve kamu yönetimi' bölümünü kazandı. N.Ç. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü kapsamında, büyük bir dramla başlayıp alkışlanan başarıyla biten hikâyesinin detaylarını anlattı.

İşte söyledikleri:

YALIN AYAK: Artık dayak yemek ve hakarete uğramak istemedim. Bıkmıştım, nefes alamıyordum. Gecenin bir vakti beni dövüp pijamam ile sokağa atan kocamdan boşanmak isteğiyle sığındığım ailem de beni istemedi. Hatta bir dayak da onlardan yedim. Ayaklarım çıplak, üzerimde sadece montum vardı. Ne gidecek bir yerim ne de arayacak kimsem yoktu. Sokağı yürüdüğümde trafik ışıklarında güvenlik güçlerini gördüm ve durumu anlattım. İşte benim hikayem o gece bambaşka bir yere evrildi.

BURASI EVİM: O kadar zor şartlar altında sığındım ki buraya; evime... "Ev" kelimesi sadece içinde yemek pişen, temiz kokan, içinde akrabalarının bulunduğu yer midir? Ev, hayallerini gerçekleştirebildiğin, dayak yemediğin, hakarete uğramadığın, geleceğe umutla bakabildiğin yerdir. Kadın konuk evine getirildiğimde, hayatla ilgili umudum, amacım yoktu. Uzun süre psikolojik destek verdiler.

YAPABİLİRSİN: Geceleri uyuyamıyordum, yaşadıklarımın hayal olduğunu sanıyordum. Rüyamda dayak yiyor ve bir de üzerine hapse giriyordum. Konuk evine geldiğimde, uzun saçlı, gözleri gülen bir kadın vardı. Sarılıp bana "Artık biz kardeşiz" demişti. Hayatım boyunca hep engellenmiş, üzerime kapılar kilitlenmiş ve doğuştan yetersiz olduğumu düşünmüştüm. Suna Hanım, 'Sen iste, biz gerçekleştireceğiz' diyordu. İnanması zordu, 'yapamazsın' demeyecekti, sadece isteyecektim.

KİTAPLARA SIĞINDIM: İlk isteğim kitap oldu. Her gün bir kitap bitiriyordum. Bir gün Suna Hanım beni odasına çağırdı, 'Bundan sonra ne yapmak istersin? diye sordu. "Okul" dedim, okumak istiyorum. Üniversite sınavına kayıt yapıldı. Herkes okumam için seferber oldu. Hayatımda ilk defa kendim için bir şey yapıyordum ve yeni hayatımdaki herkes benimle birlikteydi. Bugün devletimin desteğiyle başardım. Çocukluk hayalim olan üniversiteye kavuştum. Tüm kadınlara sesleniyorum: Başarabilirsiniz.

AĞLATAN MEKTUP



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da bir kadın konuk evini ziyaret ettiği sırada N.Ç ile tanıştı. N.Ç, Bakan Selçuk'a üniversite sınavlarına hazırlandığını ve ilerde Aile Bakanlığı'nda kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Bakan Selçuk, yakından ilgilendiği N.Ç'ye 'Beni sınav sonucundan haberdar et mutlaka' dedi. Genç kadın da kazandığı üniversi te puanı ile birlikte Bakana duygu dolu bir teşekkür mektubu yazdı. N.Ç o mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, yıllarca şiddet görmüş ve devletimize sığınmış bir kadın olarak bugün ben başarmış bir insanım. 25 yaşımda 4 yıllık bir üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi bitirip, Bakanlığınızda benim gibi şiddet gören kadınlara el uzatmak, yardım etmek istiyorum. Bizlerin sadece imkâna ve umuda ihtiyacımız var. Ben umudumu aldım sıra bu umudu paylaşmakta..."

ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA DESTEK



Türkiye'de 3 bin 482 kapasiteli, toplam 145 kadın konuk evi var. Kadın konuk evlerinde, Bakanlık şiddet mağduru kadınlara sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki desteklerle birlikte isteyen kadınlara mesleki eğitim kurs destekleri veriyor. Konuk evinden ayrılıp, kendisi bir ev kurmak isterse ona çeşitli kamu-kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ev kuruyor. Çocuğuna kreş ya da SED ile eğitim desteği veriliyor. Kadın da istihdam noktasında destekleniyor.

(Sabah Gazetesi)