Şiddete son vermek için hayvan polisi geliyor

Sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet, TBMM'yi harekete geçirdi. Hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırlanan yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere, ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

Kurulan timler, hayvanları dövüştürerek para kazanan kişileri de anında tespit edecek.

Yeni yasal düzenlemede, hayvan polisi kurulması da öngörülüyor. Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek. Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.